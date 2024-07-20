20 июля, 04:22Политика
Зеленский заявил, что планирует лично встретиться с Трампом
Фото: ТАСС/EPA/Rafal Guz
Украинский лидер Владимир Зеленский планирует провести встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, во время переговоров с Трампом он обсудит, какие шаги могут сделать мир "честным и действительно длительным". Зеленский также подчеркнул необходимость двухпартийной и двухпалатной поддержки США для защиты Украины.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили политику экс-президента США в случае его переизбрания в этом году.
Трамп назвал прошедший разговор очень хорошим. Он рассказал, что Зеленский поздравил его с успешной Национальной республиканской конвенцией и номинацией в кандидаты на пост президента США от республиканцев.
Незадолго до этого Зеленский пожаловался, что Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине. В связи с этим в случае его избрания Киеву предстоит "тяжелая работа".
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