Зеленский заявил, что планирует лично встретиться с Трампом

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Украинский лидер Владимир Зеленский планирует провести встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, во время переговоров с Трампом он обсудит, какие шаги могут сделать мир "честным и действительно длительным". Зеленский также подчеркнул необходимость двухпартийной и двухпалатной поддержки США для защиты Украины.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили политику экс-президента США в случае его переизбрания в этом году.

Трамп назвал прошедший разговор очень хорошим. Он рассказал, что Зеленский поздравил его с успешной Национальной республиканской конвенцией и номинацией в кандидаты на пост президента США от республиканцев.

Незадолго до этого Зеленский пожаловался, что Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине. В связи с этим в случае его избрания Киеву предстоит "тяжелая работа".