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Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW
Экс-президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.
Американский политик назвал прошедшую беседу очень хорошей. По его словам, Зеленский поздравил его с успешной Национальной республиканской конвенцией и номинацией в кандидаты на пост президента США от республиканцев.
Этот телефонный разговор Зеленского и Трампа стал первым с тех пор, как последний покинул Белый дом. По информации СМИ, беседа была посвящена политике Трампа по Украине, если он одержит победу на президентских выборах в ноябре.
Украинский лидер, в свою очередь, выразил готовность работать с администрацией Трампа, если тот вновь возглавит Штаты. По его словам, Киев будет полагаться на двухпартийную поддержку со стороны Вашингтона, в том числе "мощные" отношения с республиканцами.
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