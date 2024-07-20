Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

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Экс-президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Американский политик назвал прошедшую беседу очень хорошей. По его словам, Зеленский поздравил его с успешной Национальной республиканской конвенцией и номинацией в кандидаты на пост президента США от республиканцев.

Этот телефонный разговор Зеленского и Трампа стал первым с тех пор, как последний покинул Белый дом. По информации СМИ, беседа была посвящена политике Трампа по Украине, если он одержит победу на президентских выборах в ноябре.

Украинский лидер, в свою очередь, выразил готовность работать с администрацией Трампа, если тот вновь возглавит Штаты. По его словам, Киев будет полагаться на двухпартийную поддержку со стороны Вашингтона, в том числе "мощные" отношения с республиканцами.