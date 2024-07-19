Зеленский заявил, что Трамп не понимает, что происходит на Украине

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Владимир Зеленский считает, что экс-президент США Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине, сообщает RT со ссылкой на ВВС.

В связи с этим украинский лидер считает, что Киеву нужно работать с Вашингтоном. Он отметил, что в случае избрания Трампа президентом это будет "тяжелая работа".

Ранее CNN сообщал, что Трамп и Зеленский поговорят по телефону 19 июля. Звонок станет первым с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. Беседа будет посвящена политике Трампа по Украине, если он одержит победу на президентских выборах в ноябре.

Один из собеседников телеканала предупредил, что дату звонка могут перенести, поскольку график экс-президента Штатов часто меняется. Однако переговоры о беседе двух политиков уже ведутся какое-то время между штабом Трампа и офисом Зеленского, заявили журналисты.

Также украинский лидер выразил готовность работать с администрацией Трампа, если тот снова сможет стать американским президентом, передавало агентство Bloomberg.