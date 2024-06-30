Зеленский допустил переговоры с РФ через посредников

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Переговоры Украины с Россией через посредников, в качестве которых могут выступить любые страны, возможны по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Philadelphia Induirer.

Глава Украины напомнил, что в июле 2022 года Киев и Москва по отдельности подписали договоры с ООН и Турцией, которые позволяли вывозить зерно из портов Украины. Сделка проработала около года, затем РФ вышла из него, заявив, что положение о содействии облегчения экспорта российских сельхозпродуктов не выполнялось, отметил Зеленский.

Президент Украины считает, что схожую модель можно использовать и при урегулировании вопросов "территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства". Посредниками могут выступить представители стран "с любых континентов", подчеркнул он.

По словам Зеленского, среди партнеров Украины не только Соединенные Штаты и Европа , но и страны "с многих континентов, включая Азию, тихоокеанское направление, а также африканцы, Латинская Америка".

Украинский президент утверждает, что переговоры с РФ возможны только на основе предложенной им "формулы мира", которая включает в себя возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с территории Украины.

До этого на конференции ЕС в Брюсселе Зеленский сообщил, что Киев выступает против затягивания конфликта, так как Украина потеряла большое количество военнослужащих убитыми и ранеными.

Владимир Путин заявлял, что Москва готова начать переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта в случае выполнения Киевом ряда условий. В первую очередь, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.