Зеленский признал, что Киев не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь

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Киев не хочет затягивания конфликта, поскольку страна потеряла большое количество военнослужащих убитыми и ранеными на поле боя, заявил украинский лидер Владимир Зеленский после прибытия на саммит Евросоюза.

"Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту", – приводит слова Зеленского ТАСС.

Украинский лидер также подчеркнул, что Киев не выходил на контакт с российской стороной после мирной конференции, которая состоялась в Швейцарии. По словам Зеленского, Украина хочет "делать это открыто".

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдвинутая Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине носит срочный характер. По его словам, все последующие переговоры будут проводиться на менее выгодных для Киева условиях.

Путин подчеркивал, что российская сторона готова вступить в переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта, если Киев выполнит ряд условий. Для начала диалога украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

