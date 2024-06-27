Медведев заявил, что мирное предложение РФ по Украине носит срочный характер

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Выдвинутая Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине носит срочный характер, последующие переговоры будут проходить на худших для Киева условиях. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Так вот, если обстоятельства меняются, то и договор может заключаться на иных уже основаниях. Обстоятельства изменились", – цитирует ТАСС Медведева.

Медведев напомнил, что предложение президента России основано на двух позициях: провозглашение нейтралитета Украины и невступление в "недружественный нам военный блок".

Он уточнил, что существует оговорка о неизменности обстоятельств, которые послужили основанием к заключению договора, или "клаузула rebus sic stantibus".

"Есть изменения на земле, и есть изменения в Конституции РФ. Вот это должно учитываться", – заключил Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Ранее Путин сообщил, что российская сторона готова начать переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта, если Киев выполнит ряд условий. Для начала диалога украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

