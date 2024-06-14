Подоляк: новые мирные условия РФ не содержат "реального предложения"

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Условия России по урегулированию ситуации на Украине, которые ранее перечислил Владимир Путин, не содержат "реального мирного предложения", считает советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Инициативу российского лидера он прокомментировал в соцсети Х.

"Ничего нового в этом нет", – написал он в публикации.

Если Украина согласится на внеблоковый статус, она останется без защиты, добавил Подоляк. Он также отверг и другие условия мирной инициативы.

Ранее Путин заявил, что российская сторона готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, если Киев выполнит ряд условий. Для начала диалога украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Еще одно условие для возобновления переговорного процесса – это официальное уведомление о том, что Украина не будет присоединяться к Североатлантическому альянсу, добавил президент. Также российский лидер считает, что у Украины должен быть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Кроме того, Путин указал на необходимость обозначить в международных договорах статусы Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и их принадлежность России. Также мирный процесс предполагает отмену антироссийских санкционных мер Запада, заметил президент.

