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Документы, которые сейчас подписывают киевские власти, не имеют юридической силы. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ.

По словам президента России, Украина в 2024 году заключила пакет двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки с некоторыми европейскими странами. Сейчас появился аналогичный документ с Соединенными Штатами, но с 21 мая встает вопрос о полномочиях и легитимности представителей украинской стороны, которые подписывают эти соглашения, отметил Путин.

"Нам, что называется, все равно, пусть себе подписывают, что хотят. Понятно, что здесь есть политическая и пропагандистская составляющая: Соединенные Штаты и их сателлиты как-то хотят поддержать своих ставленников, придать им веса, легитимности", – прокомментировал президент.

Если позже американцы проведут серьезную юридическую экспертизу таких соглашений, то "окажется, что все это блеф и договор ничтожен, рассыплется", считает Путин.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман назвал аморфной главную идею соглашения между США и Украиной. Основная идея всех этих договоров заключается в том, чтобы минимальной ценой откупиться от Киева, который мечтает о вступлении в НАТО.

По мнению Фельдмана, члены Альянса не готовы к этому шагу и в качестве альтернативы Киеву предлагают соглашения, которые не дают гарантий предоставления ей защиты в случае очередного вооруженного конфликта с РФ и другими странами.

Однако эти документы очень важны для украинского президента Владимира Зеленского, чтобы поддерживать его "скатывающийся рейтинг на внутриполитической арене и позиционировать себя как человека, способного договариваться с западными элитами", заверил политолог. Фельдман уточнил, что во всех этих соглашениях основная помощь Киеву гарантируется в случае возникновения "некоего нового вооруженного конфликта", о СВО там речь почти не идет.

Кроме того, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин призывает не рассчитывать на то, что в ближайшее время Запад откажется от поддержки Украины.

"Украина для Запада – это уникальный исторический шанс по оказанию давления на Россию. И так просто они что ли откажутся от этого очага напряжения у наших границ", – цитирует RT Блохина.

Также политолог Юрий Светов заявил, что поставки эскадрилий истребителей на Украину – это "хотелки" Зеленского. Эксперт напомнил ,что сначала американцы планировали отдать батарею Patriot из тех, что у них складированы в Польше. Позднее польские власти уведомили, что ничего отдавать не будут. Затем глава Пентагона США Ллойд Остин сказал, что Америка не будет отбирать у Польши Patriot. Германия тоже отказывается передавать Киеву третий комплекс Patriot. С "эскадрильями самолетов" будет то же самое, убежден Светов.

Политолог считает, что Запад готов к эскалации на Украине, "но свои убытки тоже считает". Успешное противодействие России танкам Abrams привело к тому, что в США отказались модернизировать имеющиеся БТР и решили создать новую платформу, сообщает радио Sputnik.

"F-16 – самолеты почти уходящие, тем не менее ими активно торгуют. Поражение этих самолетов на Украине может серьезно ударить по американскому рынку вооружений. Поэтому я думаю, что это заявление из области хотелок Зеленского", – заключил Светов.

Накануне президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Америка стала 16-й страной, подписавшей подобный документ с Киевом. Позднее Байден заверил, что Штаты в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не будут отправлять свои войска на Украину.