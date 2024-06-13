Байден заявил, что США в рамках соглашения не отправят военных на Украину

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США в рамках соглашения с Киевом о гарантиях безопасности не будут отправлять свои войска на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента США Джо Байдена.

По его словам, задача Вашингтона состоит в укреплении возможности ВСУ в части обороны и сдерживания в долгосрочной перспективе благодаря поставкам оружия и боеприпасов.

Как сообщили в Белом доме, соглашение также включает положения о наращивании оперативной совместимости вооруженных сил двух стран в соответствии со стандартами НАТО и планы по расширению обмена разведданными.

Подписанная договоренность в том числе призвана ускорить процесс евроатлантической интеграции Украины и содействовать проведению в стране демократических реформ, которые необходимы для вступления в Евросоюз и НАТО.

Байден также рассказал, что американская администрация получила обязательства от пяти стран касательно укрепления ПВО Украины путем передачи ей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и иных систем.

13 июня Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. По данным СМИ, соглашение было подписано Джо Байденом и украинским президентом Владимиром Зеленским после встречи в Италии. Таким образом, Штаты стали 16-й страной, подписавшей подобный документ с Украиной.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что США не одобряли нанесение ударов своим оружием вглубь территории России. Эта политика остается неизменной, подчеркнул он.