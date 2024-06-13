Кэмерон: удары западным оружием по РФ прекратятся после вывода войск с Украины

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Западное оружие перестанет использоваться для ударов по территории России, если страна выведет свои войска с территорий, которые Украина считает своими, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Об этом он высказался в рамках брифинга для группы иностранных журналистов в Лондоне.

"Если в России (такие удары. – Прим. ред.) вызывают беспокойство, то просто выведите свои войска", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Кэмерон подчеркнул, что Британия 13 июня намерена ввести в отношении России новые санкции. Глава ведомства уточнил, что их целью станет пресечение экспорта товаров двойного назначения в РФ.

Он также отметил, что ограничения будут введены против физических лиц и компаний.

При этом санкции будут распространяться не только на те организации, которые работают в Великобритании или Европе. По словам Кэмерона, деятельность компаний "всего мира" изучается в попытках определить, откуда идет продукция, используемая для "поддержания российской военной машины".

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена предоставить Украине очередной пакет помощи на сумму до 309 миллионов долларов. Британские власти уточнили, что эти средства выделяются для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Киева.

