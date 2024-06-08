Глава Минобороны Австрии назвала разрешение Запада бить по РФ пересечением красной линии

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Разрешение Украине со стороны США, Германии и Франции наносить удары с применением западного оружия по территории РФ является пересечением красной линии. Таким мнением в интервью для газеты Die Presse поделилась глава министерства обороны Австрии Клаудиа Таннер.

"Тем самым красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину", – подчеркнула глава ведомства.

Ранее генсек Альянса выступил в поддержку решения о снятии ограничений на применение Киевом западного оружия для обстрелов российской территории. Однако он подчеркнул, что союзники должны самостоятельно принимать решение о том, на каких условиях они продолжат поставлять Украине вооружения.

Столтенберг также заявил о своей уверенности в том, что украинская сторона имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден признал, что решение об одобрении нанесения Кевом ударов по целям, находящимся на территории РФ, с использованием оружия США теоретически может втянуть западные государства в конфликт.

