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Поставки западного оружия ВСУ и разрешение Киеву на удары по территории РФ не заставят Москву капитулировать. Об этом сообщается в статье итальянского издания Il Fatto Quotidiano.

По словам автора материала, Россия на Украине является непобедимой, поскольку она располагает 6 тысячами ядерных боеголовок.

Вместе с тем украинский конфликт становится все более опасным, говорится в статье. Так, журналисты обвиняют министра обороны Италии Гвидо Крозетто и главу МИД страны Антонио Таяни в том, что они отвергли принципы дипломатии, продолжая посылать вооружения на Украину.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова.

Вместе с тем он подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России не изменилась.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби добавил, что Вашингтон готов к обсуждению с Киевом вопросов расширения географии ударов по территории РФ.