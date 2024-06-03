Кирби: США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по РФ

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Соединенные Штаты Америки готовы к обсуждению с Украиной вопросов расширения географии ударов по территории России. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, пишет РИА Новости.

Ранее администрация США дала Киеву разрешение на применение направленного Вашингтоном оружия для поражения целей на территориях РФ, прилегающих к Харьковской области. Однако американские власти решили не отменять запрет на трансграничные удары с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS, а также прочих средств дальнего огневого поражения.

"Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент (Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский с одной стороны благодарен, а с другой – продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами", – подчеркнул Кирби в ходе брифинга для СМИ.

Однако он обратил внимание, что в настоящий момент не может однозначно сказать, приведут ли данные переговоры к каким-либо дополнительным разрешениям для Киева.

По его словам, Штаты продолжат работать над видоизменением оказываемой ими поддержки по мере развития ситуации на поле боя.

Ранее Кирби заявил, что президент США Джо Байден осознает последствия разрешения ВСУ обстреливать американским оружием территорию России. По его словам, американский лидер взглянул на обсуждение межведомственной команды и убедился, что точно понял все детали. Только после этого он одобрил соответствующее решение.