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31 мая, 13:55

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Песков: попытки ударов американским оружием по РФ говорят о вовлеченности США в конфликт

Попытки ударов американским оружием по РФ говорят о вовлеченности США в конфликт – Песков

Фото: ТАСС/ZumaOz Suguitan/Кредит

Попытки нанесения ударов по России американским оружием свидетельствуют о вовлеченности США в конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Киев уже пытается наносить удары по территории России американским оружием.

"Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории", – цитирует представителя Кремля RT.

Ранее газета Politico сообщала, что Байден втайне разрешил киевским властям наносить удары американским вооружением вглубь российской территории. Там также уточнялось, что американский президент ослабил ограничения, но лишь касательно соседних с Харьковской областью районов России.

До этого снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории России поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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