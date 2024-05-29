Кирби: Вашингтон причастен к выработке "формулы мира" Киева

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Соединенные Штаты помогали Украине разрабатывать так называемую формулу мира, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете нацбезопасности Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты в рамках брифинга поинтересовались у представителя Белого дома, есть ли вклад США в формуле, которую активно продвигает Киев.

"Да, конечно", – ответил он.

Его высказывание прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат назвала Кирби "капитаном очевидности".

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский в интервью западным СМИ сократил свою "формулу мира" до трех пунктов из десяти перед саммитом в Швейцарии. Политик сконцентрировал внимание на радиационной, ядерной и продовольственной безопасности, а также на вопросах освобождения пленных и депортированных лиц.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны Глобального Юга не участвовать в конференции по Украине. По его мнению, там не будут обсуждать варианты урегулирования конфликта. Он уверен, что цель мероприятия заключается в подготовке ультиматума, который затем предъявят РФ.

