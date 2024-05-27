Политолог Михайлов усомнился, что Зеленского рассматривали всерьез как переговорное лицо

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Президент Украины Владимир Зеленский и раньше вряд ли мог рассматриваться всерьез как переговорное лицо, сообщил радио КП глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его мнению, все просто ждали, что после 21 мая его можно вычеркнуть из списков возможных переговорщиков.

"Мы же помним историю и помним Кейтеля, подписавшего капитуляцию Германии без Гитлера. Здесь важнее другое – насколько коллективный Запад готов легитимизировать дальше персону Зеленского. Насколько он окажется подспорьем для его дальнейшего присутствия в политическом поле западного мира", – задался вопросом эксперт.

Он подчеркнул, что и для России, и для коллективного Востока Зеленский уже не глава государства. Как отметил Михайлов, это подтверждает решение стран БРИКС, которые не готовы отправлять первых лиц на саммит в Швейцарии, а также равнодушие Китая и Индии.

Ранее СМИ сообщали о том, что Джо Байден может не приехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за неотложных дел в Калифорнии. Так, во время проведения саммита Байден может присутствовать на сборе средств в Калифорнии с американскими звездами.

Вместе с тем Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит в Швейцарии личным присутствием.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что Зеленский больше не может выступать от лица Украины, так как он отменил президентские выборы. Он напомнил, что до апреля на Украине должны были пройти выборы, но в нарушение конституции Зеленский отменил их. С 21 мая он окончательно утратил "псевдолегитимность", добавил Володин.

Как утверждает Володин, любые соглашения с нелегитимным Зеленским будут являться недействительным и в будущем могут быть оспорены.

Владимир Путин до этого заявил, что для России имеет значение легитимность Владимира Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.