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Украинский президент Владимир Зеленский больше не может выступать от лица Украины, так как он отменил президентские выборы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что до апреля на Украине должны были пройти выборы, но в нарушение Конституции Зеленский отменил их. Как утверждает спикер, такое решение было принято украинским лидером из-за страха лишиться власти. С 21 мая он окончательно утратил "псевдо-легитимность", добавил Володин.

Таким образом, по словам председателя ГД, Зеленский не может вводить мобилизацию и принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. В связи с этим он посоветовал всем украинцам вернуться домой, так как украинский президент больше не может издавать приказы.

Как утверждает Володин, любые соглашения с нелегитимным Зеленским будут являться недействительным и в будущем могут быть оспорены. Подводя итог, спикер добавил, что в целом Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что для России имеет значение легитимность Владимира Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, истечение срока полномочий украинского президента не повлияет на ход российской спецоперации.