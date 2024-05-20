Песков: истечение срока полномочий Зеленского не повлияет на проведение СВО

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Истечение срока полномочий украинского президента Владимира Зеленского не повлияет на ход спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, спецоперация продолжается", – уточнил он.

При этом официальный представитель Кремля предложил перечитать ответ Владимира Путина, который комментировал эту ситуацию несколько дней назад во время общения с прессой в Китае.

Российский лидер сообщал, что для Москвы имеет значение легитимность Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями. При этом он подчеркнул, что на вопрос о легитимности главы государства после истечения его полномочий должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

Ранее в СВР сообщили, что Зеленский ощущает уязвимость собственных позиций в связи с истечением срока полномочий, поэтому избавляется от неблагонадежных людей и проводит чистки в армейской среде, в правительстве, руководстве СБУ и Совете нацбезопасности и обороны. При этом в пресс-службе уточнили, что уровень поддержки Зеленского уже снизился до 17%, а популярность украинского президента в армии составляет не более 20%.

