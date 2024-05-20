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Украинский президент Владимир Зеленский ощущает уязвимость собственных позиций в связи с истечением срока полномочий, поэтому избавляется от неблагонадежных и проводит чистки в армейской среде, в правительстве, руководстве СБУ и Совете нацбезопасности и обороны. Об этом сообщили в пресс-службе СВР.

"Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства", – сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что уровень поддержки Зеленского уже снизился до 17% и до сих пор падает, а популярность украинского президента в армии составляет не более 20%.

"Свыше 70% населения не доверяют всем украинским СМИ, около 90% хотели бы покинуть страну", – объяснили в СВР.

На Западе, по информации пресс-службы, серьезно переживают из-за снижения рейтингов украинских лидеров, особенно после одобрения закона о мобилизации. В связи с этим власти США и их союзники стали настойчиво советовать Зеленскому не ослаблять хватку, активнее работать с населением страны, а также продолжать создавать атмосферу страха в стране.

Однако в СВР выразили надежду, что украинцы "обязательно получат возможность осознать масштаб выстроенной Зеленским пирамиды лжи и дать периоду его правления "достойную" оценку".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Кремль выскажет свою позицию по вопросу легитимности Зеленского как руководителя страны только после истечения его срока полномочий 20 мая.

При этом Владимир Путин уже сообщил, что для России имеет значение легитимность Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

