01 апреля, 12:48Политика
Песков заявил, что Кремль выскажется о легитимности Зеленского после 20 мая
Фото: ТАСС/EPA/Oleg Petrasyuk
Кремль выскажет свою позицию по вопросу легитимности украинского лидера Владимира Зеленского как руководителя страны только после истечения его срока полномочий 20 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я не стал бы сейчас забегать вперед", – уточнил он.
По его словам, в мае действительно наступит момент, когда полномочия Зеленского прекратятся. Однако в настоящее время, подчеркнул Песков, в РФ будут анализировать ситуацию.
По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, украинский лидер станет нелегитимным с 21 мая 2024 года, так как он не стал проводить в стране президентские выборы.
Однако глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что разговоры о легитимности Зеленского могут и не потребоваться, так как нужно еще "дожить" до этого срока.