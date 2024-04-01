Песков заявил, что Кремль выскажется о легитимности Зеленского после 20 мая

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Кремль выскажет свою позицию по вопросу легитимности украинского лидера Владимира Зеленского как руководителя страны только после истечения его срока полномочий 20 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я не стал бы сейчас забегать вперед", – уточнил он.

По его словам, в мае действительно наступит момент, когда полномочия Зеленского прекратятся. Однако в настоящее время, подчеркнул Песков, в РФ будут анализировать ситуацию.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, украинский лидер станет нелегитимным с 21 мая 2024 года, так как он не стал проводить в стране президентские выборы.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что разговоры о легитимности Зеленского могут и не потребоваться, так как нужно еще "дожить" до этого срока.