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Украинский лидер Владимир Зеленский нужен Североатлантическому альянсу в качестве прикрытия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Так он прокомментировал недавние слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киев имеет право атаковать военные объекты РФ.

"Заявление Столтенберга подтверждает, что войну против нас ведут силы НАТО, натовским оружием и часто натовскими же операторами. Все это прокси-война под прикрытием режима Зеленского. Военный конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО", – высказался он.

Военный блок будет продолжать боевые действия, пока не испытает на себе влияние мер, аналогичных тем, что принимаются в отношении России, резюмировал Рогов.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев сообщил, что удары Украины по территории России планируются в НАТО под руководством США.

Он считает, что именно натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят командно-штабные игры в интересах ВСУ на картах российских регионов – Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей.

При этом сами члены Североатлантического альянса не считают, что находятся в состоянии войны с Россией.

