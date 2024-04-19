Орбан прокомментировал возможную отправку Западом войск на Украину

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Запад находится в шаге от того, чтобы отправить военные войска на Украину – это может утянуть Европу на дно. С этим заявлением премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на мероприятии, посвященном началу предвыборной кампании в Европарламент.

"Брюссель играет с огнем, то, что он делает, – это уже искушение Бога", – цитирует HirTV венгерского премьер-министра.

По словам Орбана, европейские лидеры ранее ввязались в конфликт на Украине, называя его своей войной. Европа уже потратила на Украину около 100 миллиардов евро, заключил премьер-министр.

Ранее Орбан заявил, что Украину спасет превращение в буферную зону между Россией и НАТО. По его мнению, если Украина не сделает этого, то киевские власти потеряют всю территорию. Россия не даст согласие на членство бывшей советской республики в НАТО, считает Орбан.