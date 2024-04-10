Politico: тысячи жителей Будапешта вышли на протест против Орбана

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Несколько тысяч жителей Будапешта собрались в центре города с требованием отправить в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Politico.

Толпу протестующих возглавил юрист Петер Мадьяр. Он считает, что Венгрия стала собственностью Орбана, однако люди не хотят ему подчиняться.

По словам лидера протестующих, цель акции заключается в том, чтобы богачи перестали наживаться на противозаконных государственных контрактах. Вышедшие на протест выступают против олигархической системы.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не позволит быть втянутой в конфликт на Украине. Он рассказал, что страна не поддерживает новые санкции против РФ и будет противодействовать экономическим блокадам, которые являются новой холодной войной.

