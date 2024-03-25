МИД Венгрии исключил вероятность поставок оружия Украине

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Будапешт не намерен передавать Киеву оружие и не планирует отправлять на Украину своих военных, это "красная линия". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Вступая на полях международного форума "Атомэкспо-2024", он напомнил, что венгерская сторона никогда не поставляла Киеву вооружение.

"Зачем нам это делать? Я несу ответственность только за позицию Венгрии, венгерского правительства, которая предельно ясна – мы не отправляем оружие и не отправляем войска", – сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что армия Запада окажется на Украине через 2–3 месяца. Политик напомнил, как ФРГ не была готова отправлять ВСУ оружие, решив передать только снаряжение и каски.

Однако сейчас Германия передала Киеву системы ракет, "которыми можно ударить до Москвы или как минимум далеко вглубь России", заявил Орбан.

Аналогичное мнение выражал и Сийярто. Изначальный смысл состоял в том, что НАТО не является и не будет участником конфликта между РФ Украиной, уточнил он. Но в настоящее время, учитывая частые изменения в позиции лидеров Евросоюза, полностью исключать вероятность ввода войск Альянса нельзя, отметил министр.