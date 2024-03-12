Эксперт назвал реальным сценарий отправки армии НАТО на Украину

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Сценарий, предполагающий отправку армии Североатлантического альянса на Украину, может быть реальным. Об этом военный эксперт Андрей Клинцевич поделился в эфире радио КП.

Он напомнил о летнем саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, где утвердили решение о разработке региональных планов.

"Они засекречены, но там планировались серьезные вложения, обширное изменение инфраструктуры НАТО, дорожной инфраструктуры и гражданской логистики с точки зрения движения войск Альянса", – сказал Клинцевич.

Эксперт добавил, что государства Европы, которые объявят о введении войск на Украину, после этого откажутся от этого "под давлением своих парламентов".

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков рассказал, что главной целью и задачей Альянса является не оборона, а ослабление и расчленение российской стороны. С момента принятия в НАТО Венгрии, Польши и Чехии объединение показывает, что является не оборонительным, а наступательным блоком.

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