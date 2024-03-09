В Крыму назвали агрессией появление авиации НАТО над Черным морем

Фото: 123RF/fotovlad

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем откровенной агрессией, которая провоцирует Россию на жесткий ответ. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что враг пытается выведать самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов.

При этом Мурадов заметил, что жители Крыма не сомневаются в надежности российских систем противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия подняла в воздух истребитель Су-30 для того, чтобы не допустить нарушения границы РФ со стороны самолета радиоэлектронной борьбы RC-135 и двух многоцелевых истребителей "Тайфун" ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.

В оборонном ведомстве отметили, что после приближения российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от границы РФ.

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев после этого сообщил, что появление боевой авиации стран Североатлантического альянса в Черном море является вызовом для РФ. По его словам, кооперация западных стран в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки Украины. Он также предположил, что количество полетов самолетов НАТО над Черным морем будет увеличиваться.

Тем не менее, как считает парламентарий, появление боевой авиации НАТО над Черным морем обречено на провал, поскольку летчики РФ не допустят проникновения противника в воздушное пространство России, а при необходимости – выполнят приказ на уничтожение врага.

Авиация РФ уничтожила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении