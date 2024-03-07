В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море

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Появление боевой авиации стран Североатлантического альянса в Черном море является вызовом для РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы от крымского региона, генерал-майора запаса Леонида Ивлева.

По его словам, кооперация западных стран в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки Украины. Он также предположил, что количество полетов самолетов НАТО над Черным морем будет увеличиваться. Это необходимо учитывать в боевой работе, подчеркнул Ивлев.

Тем не менее, как считает парламентарий, появление боевой авиации НАТО над Черным морем обречено на провал, поскольку летчики РФ не допустят проникновения противника в воздушное пространство России, а при необходимости – выполнят приказ на уничтожение врага.

"Российские летчики, воспитанные на тактике воздушных боев героев, – русского Александра Покрышкина, украинца Ивана Кожедуба, крымского татарина Амет-Хан Султана, – верны своей присяге. Так было всегда, так будет и впредь", – заключил Ивлев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия подняла в воздух истребитель Су-30 для того, чтобы не допустить нарушения границы РФ со стороны самолета радиоэлектронной борьбы RC-135 и двух многоцелевых истребителей "Тайфун" ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.

В оборонном ведомстве отметили, что после приближения российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от границы РФ.

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