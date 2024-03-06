Российский Су-30 не допустил нарушения границ истребителями Британии над Черным морем

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РФ подняла в воздух истребитель Су-30 в целях недопущения нарушения госграницы России самолетом радиоэлектронной борьбы RC-135 и двумя многоцелевыми истребителями "Тайфун" ВВС Великобритании над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

Истребитель был поднят в небо из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

"При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В МО добавили, что самолет РФ вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения госграницы России. Полет истребителя осуществлялся в соответствии с международными правилами, заключили в ведомстве.

Накануне вечером произошла похожая ситуация, когда российская сторона подняла в воздух истребитель Су-27. Самолет сопроводил воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции над Черным морем.