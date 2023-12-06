06 декабря, 15:38Безопасность
Истребители Су-35С ВКС РФ сопроводили Путина во время перелета в Абу-Даби
"На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса", – сообщил представитель Кремля.
Перед полетом Россия получила специальные разрешения от государств, которые нужно было преодолеть по пути в Абу-Даби. Говоря об этом, Песков поблагодарил страны за сотрудничество.
По данным Минобороны, взлет истребителей осуществлялся в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Ими управляли летчики первого класса.
Песков ранее сообщал, что 6 декабря Путин вместе с ОАЭ посетит и Саудовскую Аравию. В ходе встреч российский лидер обсудит вопросы нефтяного рынка, арабо-израильский конфликт и другие международные темы.
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