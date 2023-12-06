Путин прибыл на переговоры с президентом ОАЭ в Абу-Даби

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Владимир Путин в Абу-Даби прибыл к месту переговоров с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча запланирована во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации), передает ТАСС.

Перед переговорами лидеры двух стран прослушали национальные гимны РФ и ОАЭ, а затем сфотографировались. На церемонии также присутствовали делегации государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что 6 декабря Путин вместе с ОАЭ посетит и Саудовскую Аравию. В ходе встреч российский лидер обсудит вопросы нефтяного рынка, арабо-израильский конфликт и другие международные темы.

СМИ между тем назвали визит Путина в Саудовскую Аравию провалом стратегии США по изоляции России. По мнению журналистов, укрепление связей со Персидского залива направлено на усиление позиции России в энергетической сфере.



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