Россия и страны ОПЕК+ договорились о сокращениях добычи нефти

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Страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, решили уменьшить добычу нефти в объеме более 2 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Так, по его словам, Саудовская Аравия заявила о намерении сохранить в первом квартале 2024 года сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, а все остальные страны ОПЕК+ – на 700 тысяч баррелей в сутки.

"Россия увеличит сокращение экспорта, которое составляло 300 тысяч баррелей в сутки. На первый квартал мы приняли решили увеличить этот объем до 500 тысяч баррелей в сутки", – добавил Новак.

Кроме того, он отметил, что такие меры помогут пережить зиму и период пониженного спроса, что в свою очередь обеспечит бесперебойную работу рынка нефти, а также баланс спроса и предложения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать перенос встреч ОПЕК и ОПЕК+. Он подчеркнул, что контакты идут.

До этого стало известно, что встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесли с 25 и 26 ноября на 30 ноября. В октябре министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность условиям сделки по сокращению добычи до конца 2024 года, которые были достигнуты 4 июня.

В документе комитет выразил признательность России за решение сократить экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца текущего года. Кроме того, поддержку и признание организация выразила Саудовской Аравии за усилия по добровольному сокращению добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца 2023 года.



ОПЕК+ решила снизить добычу нефти