РФ продлит добровольное сокращение экспорта нефти в 300 тыс баррелей в сутки до конца года

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Россия продлит действие добровольного сокращения экспорта нефти на мировые рынки на 300 тыс баррелей в сутки до конца 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства в зависимости от ситуации на мировом рынке", – цитирует его "Интерфакс".

Новак напомнил, что мера является дополнительной к объявленному в апреле снижению добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки. Он добавил, что сокращение поставок топлива направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Ранее российский кабмин постановил внести изменения в методику расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Теперь при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть учитывается не только средняя цена Urals на мировых рынках, но и North Sea Dated на рынке Северного моря. Обновленная методика применяется при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 года.



ОПЕК+ решила снизить добычу нефти