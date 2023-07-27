В РФ предложили повысить экспортную пошлину на нефть

Фото: Москва 24/Колобаев Михаил

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Валерий Гартунг предложили повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо. Об этом со ссылкой на письмо депутатов председателю правительства РФ Михаилу Мишустину сообщает газета "Известия".

Депутаты предложили отказаться от постепенной отмены экспортной пошлины на нефть при соизмеримом повышении налога на добычу полезных ископаемых и повысить экспортную пошлину. Таким образом, отмечает Миронов, будет снижена доходность поставок нефти за рубеж, что увеличит объемы для его переработки внутри страны.

"Необходимо установить новые правила на топливном рынке, чтобы не допускать роста цен на бензин", – заявил он.

Зампредседателя объединения производителей и продавцов энергоресурсов "Надежный партнер" Дмитрий Гусев объяснил газете, что предложенная мера может сработать, если повысить экспортные пошлины на нефть многократно, с нынешних 15,6 доллара за тонну до 150 – 200 долларов за тонну. При подобном сценарии нефтяникам будет нецелесообразно вывозить сырье из РФ, что действительно приведет к насыщению внутреннего рынка топливом.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России. Он также поручил Минэнерго и ФАС продолжить работу, направленную на увеличение нефтяными компаниями объемов поставок топлива на рынок, в том числе в рамках торгов на бирже.

До этого сообщалось, что правительство вместе с Минэнерго обсуждает проект документа об ограничении числа экспортеров бензина. По имеющейся информации, сейчас идет формирование закрытого списка заводов, которым разрешат осуществлять поставки топлива за рубеж.

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