Вице-премьер Новак поддержал идею ограничения числа экспортеров бензина из РФ

Фото: 123RF/perfectti

Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России. Об этом сообщается на сайте российского кабмина по итогам совещания зампреда правительства на тему ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Александр Новак <...> поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что он также поручил Минэнерго и ФАС продолжить работу, направленную на увеличение нефтяными компаниями объемов поставок топлива на рынок, в том числе в рамках торгов на бирже.

Ранее в понедельник, 24 июля, стало известно, что правительство вместе с Минэнерго обсуждает проект документа об ограничении числа экспортеров бензина. По имеющейся информации, сейчас идет формирование закрытого списка заводов, которым разрешат осуществлять поставки топлива за рубеж.

Биржевая цена бензина побила рекорды