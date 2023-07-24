Минэнерго РФ намерено пресечь схемы серого экспорта бензина

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Министерство энергетики РФ намерено пресечь схемы серого экспорта бензина, и одной из мер может стать составление закрытого списка экспортеров топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минэнерго пообещали, что и дальше будут работать над пресечением схем серого экспорта.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что кабмин совместно с Минэнерго обсуждает проект документа об ограничении числа экспортеров бензина.

По информации издания, формируется закрытый список нефтеперерабатывающих заводов, которым разрешат поставлять топливо на экспорт. Целью запрета в первую очередь станут средние и мини-НПЗ, которые не производят товарный продукт.

Вице-премьер Александр Новак провел совещание, на котором обсуждалась ситуация, сложившаяся на российском топливном рынке. Он поручил проработать ряд предложений, которые позволят стабилизировать цены на топливо.

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