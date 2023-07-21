Правительство РФ разработало ряд предложений по стабилизации цен на бензин

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Вице-премьер России Александр Новак провел совещание, на котором обсуждалась ситуация, сложившаяся на российском топливном рынке. Он поручил проработать ряд предложений, которые позволят стабилизировать цены на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас есть предложения. Я совещание проводил в среду (19 июля. – Прим. ред.), поручил до пятницы (21 июля. – Прим. ред.) проработать кое-какие вопросы. Будут конкретные предложения, мы их озвучим", – сказал он.

Новак добавил, что новые меры коснутся оптового рынка бензина, это связано с тем, что розничные цены на топливо держатся в пределах инфляции.

"По дизелю у нас особых проблем нет, и с объемами, и с ценами. Год к году рост даже на биржах 5–7%. На АЗС, и по дизелю, и по бензину у нас рост цен идет на уровне инфляции, для конечного потребителя цены держатся", – объяснил вице-премьер РФ.

По его словам, дополнительные меры необходимы для биржи для приведение ее к стабильной ситуации. При этом Новак подчеркнул, что правительство РФ не планирует возвращаться к практике введения заградительных пошлин на бензин. Кабмин обсуждает только квотирование экспорта бензина.

"Квотирование же экспорта бензина в принципе рассматривается, но есть и другие предложения, надо взвесить все "за" и "против", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на бензин марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" в России выросли за полгода более чем на 50%. Отмечалось, что стоимость бензина Аи-92 увеличилась за шесть месяцев на 59%, бензин Аи-95 подорожал 54%, до 64,812 тысячи рублей за тонну.

При этом объем продажи Аи-92 снизился на 14,7%, до 2,525 миллиона тонн. В это же время объем продажи бензина Аи-95 уменьшился на 3,6%, до 1,556 миллиона тонн.



Бензин подорожал на Московской бирже