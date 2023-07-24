Правительство РФ обсуждает ограничение числа экспортеров бензина – СМИ

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Кабмин совместно с Минэнерго обсуждает проект документа об ограничении числа экспортеров бензина, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По информации издания, формируется закрытый список нефтеперерабатывающих заводов, которым разрешат поставлять топливо на экспорт. Мера должна пресечь серый экспорт бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы.

Отмечается также, что целью запрета в первую очередь станут средние и мини-НПЗ, которые не производят товарный продукт.

Собеседники газеты утверждают, что министерство уже направило соответствующие предложения вице-премьеру РФ Александру Новаку, однако пока документ находится на стадии обсуждения и принять его успеют не ранее четвертого квартала.

Биржевые цены на бензин марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" в России выросли за полгода более чем на 50%. Отмечалось, что стоимость бензина АИ-92 увеличилась за шесть месяцев на 59%, бензин АИ-95 подорожал 54%, до 64,812 тысячи рублей за тонну.

При этом объем продажи АИ-92 снизился на 14,7%, до 2,525 миллиона тонн. В это же время объем продажи бензина АИ-95 уменьшился на 3,6%, до 1,556 миллиона тонн.

Вице-премьер Александр Новак провел совещание, на котором обсуждалась ситуация, сложившаяся на российском топливном рынке. Он поручил проработать ряд предложений, которые позволят стабилизировать цены на топливо.

Новак добавил, что новые меры коснутся оптового рынка бензина, это связано с тем, что розничные цены на топливо держатся в пределах инфляции. По его словам, дополнительные меры необходимы для биржи для приведения ее к стабильной ситуации. При этом Новак подчеркнул, что правительство РФ не планирует возвращаться к практике введения заградительных пошлин на бензин. Кабмин обсуждает только квотирование экспорта бензина.

Бензин подорожал на Московской бирже