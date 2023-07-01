Биржевые цены на бензин в России выросли за полгода более чем на 50%

Биржевые цены на бензин марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" в России выросли за полгода более чем на 50%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Согласно данным, стоимость бензина Аи-92 увеличилась за шесть месяцев на 59%. По итогам торгов 30 июня цена топлива за тонну составила 57,785 тысячи рублей. При этом бензин Аи-95 подорожал 54%, до 64,812 тысячи рублей за тонну.

Цены на эти виды топлива неоднократно обновляли рекордные значения с начала мая 2023 года. Несмотря на это, объем торгов бензином по данным на 27 июня уменьшился с начала 2023 года на 10,9% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, до 4,114 миллиона тонн.

Уточняется, что объем продажи Аи-92 снизился на 14,7%, до 2,525 миллиона тонн. В это же время объем продажи бензина Аи-95 уменьшился на 3,6%, до 1,556 миллиона тонн.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила девяти компаниям требования увеличить продажи бензина на бирже. Речь идет о бензинах марок АИ-92 и АИ-95. Из-за неудовлетворенного спроса их оптовая стоимость значительно увеличилась.

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