Оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России продолжают расти – СМИ

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Бензин АИ-95 обновил свой ценовой исторический максимум, а АИ-92 подорожал до максимума с октября прошлого года. Об этом пишет "Коммерсант".

Так, стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 увеличилась 7 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 1,2 и 0,8%, до 55 и 62,3 тысячи рублей за тонну соответственно.

Бензин также подорожал на заправках. Согласно данным Росстата, за неделю средняя розничная цена на топливо выросла на 0,3%. Тем не менее общий рост стоимости бензина с начала года по-прежнему меньше уровня инфляции – 1,2 против 2,5%.

Источники издания в отрасли связывают продолжающийся рост цен с несколькими причинами. Так, некоторые из них полагают, что бензин становится дороже на бирже из-за недостаточного предложения.

Другие собеседники считают, что бензин АИ-95 в последние годы стали потреблять больше, чем АИ-92, однако производство пока не способно удовлетворить увеличившийся спрос в полной мере.

Помимо этого, сообщается, что в мае – июне этого года нефтекомпании проводят более серьезные и длительные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, что привело к сокращению выпуска на фоне сезонного роста спроса.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что российские власти рассматривают возможность, при реализации которой может быть запрещен экспорт бензина.

Уточнялось, что причиной для приостановки вывоза топлива за рубеж могут стать потенциальная угроза его нехватки внутри страны и рост цен после сокращения объема финансовой поддержки для нефтеперерабатывающих заводов.

Однако вскоре в Минэнерго сообщили, что не рассматривают возможность запрета экспорта бензина из России, речь идет только о возможности его снижения.

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