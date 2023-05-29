Автоэксперт рассказал водителям, как сэкономить бензин

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Водитель может сэкономить бензин, если будет поддерживать определенную скорость на трассе. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

В руководстве по эксплуатации автомобиля обычно указывается, сколько бензина он должен тратить. В действительности же, по словам специалиста, там приводится минимальное значение, и такой расход топлива возможен только при определенных условиях.

Так, согласно подсчетам инженеров, оптимальный расход бензина на трассе достигается на скорости 90–110 километров. Скорость ниже этих значений увеличивает расход топлива, а скорость выше – кратно увеличивает расход топлива.

"Главный метод экономии топлива – это не гнать без причины, не нажимать "газ в палас", как любят многие наши водители", – отметил Ракитин.

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