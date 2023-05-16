Эксперт прокомментировал рост цен на бензин Аи-95

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил увеличение цены на бензин Аи-95, которая впервые с 2021 достигла 60 608 рублей за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

По словам эксперта, на это оказало влияние несколько факторов. Среди них значительное влияние имеет сезонность, так как в мае всегда фиксируют повышенный спрос, особенно со стороны аграриев. Кроме того, на рост цены повлиял ремонт нефтеперерабатывающих заводов.

"Надо понимать, что биржевые цены и цены розницы не тождественны и по динамике часто бывают не связаны. Цены розницы часто определяются политикой правительства, регуляторов. Задача, которая ставится перед правительством, чтобы на заправках цены росли не выше инфляции. В прошлом году это легко удалось", – цитирует Пикина RT.

Вместе с этим аналитик отметил, что сумма может продолжать увеличиваться, однако биржевая цена этого года отличается от реальной цены 2021-го.

О том, что стоимость бензина Аи-95 на СПбМТСБ обновила рекорд 2021 года, стало известно 16 мая. Отмечалось, что цена за тонну этого ресурса по территориальному индексу европейской части РФ увеличилась на 1,72%. Кроме того, в цене вырос бензин Аи-92.