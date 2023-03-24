Экономист спрогнозировал стабилизацию цен на нефть

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Цены на нефть скоро стабилизируются, поскольку речи о серьезных изменениях в ценообразовании не идет. Таким мнением в беседе с RT поделился кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Может, и будет продолжаться легкая тенденция к удешевлению, но я думаю, что на снижении в 1 доллар это в скором времени остановится, стабилизируется", – сказал он.

По его словам, текущие колебания связаны с "конъюнктурными моментами", ценообразование на рынке энергоносителей остается прежним.

Ранее Россия продлила решение о добровольном сокращении добычи нефти до июня 2023 года в размере 500 тысяч баррелей в сутки. Решение ограничить добычу было принято в связи с отказом приобретать топливо странами, поддержавшими ценовой потолок на нефть. Оно должно было оказать положительный эффект на восстановление рыночных отношений.

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