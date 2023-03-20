Индия продлит ограничения на экспорт дизеля и бензина – СМИ

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Власти Индии намерены продлить после 31 марта ограничения на экспорт жидкого топлива, чтобы обеспечить его доступность на внутреннем рынке. Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

"Данная мера может затруднить некоторым индийским нефтепереработчикам, в основном частным компаниям, покупать российское топливо для реэкспорта в государства, в том числе в страны Европы", – объясняет издание.

Как уточняет ТАСС, ограничения были введены еще в прошлом году. Они включали налог на экспорт, а также обязательство компаний продавать внутри страны эквивалент 50% своего экспорта бензина и 30% экспорта дизельного топлива.

Дело в том, что компании Reliance Industries и Nayara Energy, основные покупатели российской нефти со скидкой, стали наращивать экспорт, сокращая поставки на внутренний рынок. В результате индийским госкомпаниям пришлось удовлетворять внутренний спрос, продавая нефть и дизель по более низким ценам.

Ранее ЕС сделал исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. Теперь потолок цен не коснется нефтепродуктов, которые были произведены из российской нефти за рубежом. Также он не будет действовать в случае смешивания нефти из РФ с нефтью из других стран.



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