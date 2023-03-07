Глава Минэкономики ФРГ признал, что отказ от российского газа не прошел без последствий

Фото: ACTION PRESS POOL/ТАСС/NORBERT FELLECHNER

Усилия правительства ФРГ по отказу от российского газа не остались без последствий, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Об этом сообщает ТАСС.

"Поставки газа из России в начале прошлого года составляли более 55% нашего снабжения", – напомнил Хабек на пресс-конференции по итогам заседания кабмина Германии.

По его словам, сохранение энергоснабжения Германии стало "гигантским достижением" на фоне отказа от газа из России. Многим людям за это пришлось заплатить цену, заявил Хабек, напомнив о высоких темпах инфляции в стране.

Он сообщил, что на данный момент Германия не зависит от поставок российского газа. По его словам, есть вероятность того, что через терминалы по приему сжиженного природного газа соседних государств в страну поступит газ, который будет содержать "молекулы российского топлива", но немецкие компании не закупают СПГ у России.

Министр также отметил, что уровень заполненности газовых хранилищ в Германии значительно выше, чем в 2022 году. Он подчеркивает, что в начале прошлого года хранилища газа были заполнены на 20%, тогда как в этом году в них находится чуть меньше 70% от максимального запаса газа.

По мнению Хабека, в 2023 году хранилища можно будет заполнить летом, "не переживая скачки цен", наблюдавшиеся в прошлом году.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость Евросоюза от российских энергоносителей осталась в прошлом. Она подчеркнула, что Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев, но ЕС удалось это компенсировать "за счет напряженной работы".

Европе будет затруднительно пополнять запасы газа зимой в 2024 году

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