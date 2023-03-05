Великобритания приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу

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Прокачка газа по маршруту из Великобритании в другие европейские государства приостановлена в связи с техническими причинам. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на компанию-оператора Interconnector.

"Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединенного Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования", – заявили в компании.

По предварительной информации, приостановка поставок продлится до 8 марта. По данным СМИ, трубопровод представляет собой важный источник энергоресурсов для Евросоюза после сокращения импорта из России.

Между тем ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил информацию о том, что цена на газ в Европе оказалась ниже 500 долларов за тысячу кубометров. По оценке эксперта, низкая цена на данный ресурс сохранится в течение первых шести месяцев текущего года.

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