В Евросоюзе начал действовать динамический потолок цен на российский газ

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Евросоюз 15 февраля запустил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за МВт/ч – около 2 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров. На данный момент его действие рассчитано до февраля 2024 года.

Динамический потолок будет приходить в действие при одновременном соблюдении двух условий: если в течение трех дней стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах будет держаться выше 180 евро за МВт/ч и одновременно если эта цена будет на 35 евро выше средней стоимости СПГ на мировом рынке.

Если же лимит три дня подряд будет ниже 180 евро за МВт/ч, то механизм коррекции автоматически выключится. Также он может быть отключен в любой момент в случае дефицита газа в Евросоюзе или в случае, если спрос на газ в ЕС вырастет на 15% в течение месяца или на 10% в течение двух.

Помимо этого, действие динамического потолка могут приостановить, если значительно сократится импорт СПГ или существенно упадет объем торгов на TTF по сравнению с таким же периодом прошлого года.

5 февраля вступили в силу западные санкции на поставки российских нефтепродуктов. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России. Вместе с тем страны Евросоюза и G7 установили на них потолок цен.

Вскоре после этого немецкий новостной портал RND сообщил, что введение ценового потолка на российские нефтепродукты создает угрозу увеличения цен на дизель в Германии.

Эксперт из Института немецкой экономики Томас Паулс, в свою очередь, уточнил, что дизельное топливо на данный момент является дефицитным в мире. Если Евросоюз не будет приобретать топливо у России, тогда придется его закупать из Саудовской Аравии или других дальних стран, добавил специалист.

7 февраля в Евросоюзе сделали два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. Так, ограничение цены не коснется нефтепродуктов, которые были произведены из российской нефти за рубежом. Кроме того, потолок цен не будет действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России и нефтепродуктов нероссийского происхождения.

Эксперт оценил влияние потолка цен на российские нефтепродукты на экономику РФ

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