Зеленский ввел санкции против 200 компаний и предприятий атомной отрасли РФ

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Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против российской атомной отрасли. Ограничительные меры коснулись 200 компаний и предприятий. Об этом он рассказал в своем обращении 5 февраля.

"Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой их отрасли", – подчеркнул президент Украины.

Отмечается, что под санкции подпали "Росатом" и его дочерние компании.

Ранее Европарламент призвал государства ЕС быстрее одобрить десятый пакет санкций против РФ и запретить деятельность на рынке Евросоюза российским компаниям, в том числе "Лукойлу" и "Росатому".

В организации также призвали отказаться от ввоза российской нефти и газа, а также от урана. В Европарламенте подчеркнули, что страны ЕС должны вносить больше предложений по новым антироссийским санкциям.

Кроме того, с 5 февраля вступили в силу топливные санкции западных стран на российские нефтепродукты. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов из России и одновременно с этим страны Евросоюза и G7 устанавливают на них потолок цен.

Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции

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