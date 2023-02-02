ЕП призвал изгнать из Евросоюза российский бизнес и отказаться от ввоза урана

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Европарламент призвал государства ЕС быстрее одобрить десятый пакет санкций против РФ и запретить деятельность на рынке Евросоюза российским компаниям, в том числе "Лукойлу" и "Росатому". Об этом сообщает сайт ЕП.

В организации также призвали отказаться от ввоза российской нефти и газа, а также от урана. В Европарламенте подчеркнули, что страны ЕС должны вносить больше предложений по новым антироссийским санкциям.

Отмечается, что резолюция ЕП не является обязательной, а носит лишь рекомендательный характер.

Ранее депутаты Европарламента от партии "Зеленые – Европейский свободный альянс" также призвали ускорить принятие ряда ограничений в отношении России.

В ЕП заявили, что странам Евросоюза следует расширить круг лиц, в сторону которых необходимо ввести санкции. Авторы проекта хотят добавить в список представителей российских СМИ, которые поддерживают антиукраинские настроения.

Резолюция была выпущена в рамках проекта о подготовке к саммиту ЕС – Украина. Мероприятие состоится 3 февраля на территории Киева.

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