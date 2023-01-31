ЕС может изменить политику в отношении Украины из-за энергокризиса – СМИ

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Европейские государства в какой-то момент пересмотрят уровень поддержки украинской стороны в связи с экономическим кризисом, который произошел из-за санкций против РФ. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на научного сотрудника Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао.

По словам специалиста, в европейских странах всплыли некоторые проблемы в связи со спадом экономики и растущей безработицей.

"Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти. <...> Это повлияет на отношение граждан к российско-украинскому конфликту и на то, в какой степени страны ЕС будут вовлечены в кризис", – заявил Чжигао.

По мнению аналитика, отказ от энергоресурсов РФ стал причиной негативных последствий. Государства ЕС попали в ловушку США, став зависимыми от Вашингтона, подчеркнул он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что Евросоюз до конца текущего года планирует полностью отказаться от российских энергоресурсов. Исключением может стать Венгрия, добавил он.

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