Страны G7 намерены установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты – СМИ

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Страны G7 планируют установить разные предельные цены на российские нефтепродукты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя международного клуба.

По его информации, это может произойти в феврале 2023 года. Тогда будет установлено два предельных уровня: для нефтепродуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, и тех, что продаются со скидкой.

Ранее G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря.

Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2023 года. Он предусматривает запрет на продажу нефти и нефтепродуктов странам, поддержавшим потолок цен.

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