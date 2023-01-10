17:13Экономика
Страны G7 намерены установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты – СМИ
Фото: depositphotos/bashta
Страны G7 планируют установить разные предельные цены на российские нефтепродукты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя международного клуба.
По его информации, это может произойти в феврале 2023 года. Тогда будет установлено два предельных уровня: для нефтепродуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, и тех, что продаются со скидкой.
Ранее G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря.
Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2023 года. Он предусматривает запрет на продажу нефти и нефтепродуктов странам, поддержавшим потолок цен.
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